Макрон напомнил о конце эпохи, когда Африка была «задним двором» Франции

Эпоха, когда французские бизнесмены имели преимущество во франкоязычных странах, закончилась в 2017 году. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместной пресс-конференции с лидером Кении Уильямом Руто в Найроби.
Макрон призвал бизнесменов не воспринимать Африку «как свой задний двор», не рассчитывать на привилегированные права во франкоязычных странах на континенте. Французский президент также призвал не надеяться, что «Франция, присутствуя там, дает своего рода гарантии» и вмешивается во внутреннюю политику. «С 2017 года эта эпоха ушла в прошлое», — заявил Макрон.
Французский президент приехал в Кению, чтобы принять участие в бизнес-форуме «Африка, вперед».
В 2017 году начался первый президентский срок Макрона. Придя к власти, политик объявил об окончании старой «африканской политики» (Françafrique) и взял курс на партнерство со странами континента, а не патернализм.
Франция получила колонии на африканском континенте во второй половине XIX века, установив контроль над странами Северной, Западной и Центральной Африки — от Алжира и Марокко до территорий современной Сахеля и экваториальной зоны.
В конце 1950-х — начале 1960-х годов французские колонии получили независимость.
