В Белом доме рассказали, чем Трамп займется во время поездки в Китай

Президент США Дональд Трамп займется ребалансировкой отношений с Китаем во время предстоящего визита в страну, заявила представитель Белого дома Анна Келли, ее слова с брифинга приводят американские СМИ.
«В ходе этого визита президент Трамп продолжит делать то, чем занимался на протяжении последнего года: выстраивать более сбалансированные отношения с Китаем», — заявила Келли.
По ее словам, американский лидер запланировал свой визит в КНР на 14 и 15 мая.
Напомним, Трамп собирался посетить Китай и встретиться с Си Цзиньпином еще в конце марта, однако он перенес свою поездку из-за конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social новый эмоциональный пост, в котором раскритиковал бывших американских глав — Джо Байдена и Барака Обаму, а также пообещал, что Иран «больше никогда не будет смеяться» над США.