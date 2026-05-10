У одного из эвакуированных с MV Hondius французов выявили признаки хантавируса

Эвакуация пассажиров с MV Hondius началась 10 мая. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала ввести 42-дневный карантин для всех пассажиров судна. От инфекции на лайнере умерли три человека, всего заболели восемь человек. На судне находились 147 человек из 23 стран. По информации ВОЗ, первый умерший на судне пассажир мог заразиться до посадки на борт, возможно, во время путешествия по Аргентине и Чили.