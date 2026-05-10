Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мема раскритиковал Мерца после его слов в адрес Фицо

Канцлер ФРГ ранее заявил, что европейские лидеры обсудят с премьер-министром Словакии его визит в Москву.

СТОКГОЛЬМ, 10 мая. /ТАСС/. Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его обещание поговорить с премьер-министром Словакии Робертом Фицо о его визите в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.

«Мерц не находится в лучшем положении, чтобы критиковать Фицо за его визит в Москву. Есть те, кто отстаивает лучшие интересы Европы, и Мерц не из их числа. Быть европейцем сегодня значит вести дипломатические переговоры с Москвой по Украине», — написал он в X.

Ранее Мерц заявил, что европейские лидеры обсудят с Фицо его визит в Москву. «Мы поговорим с ним об этом дне в Москве», — сказал он.

Фицо в числе других иностранных лидеров участвовал 9 мая в Москве в праздновании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин провел с ним переговоры.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше