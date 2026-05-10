Мема раскритиковал Мерца после его слов в адрес Фицо

СТОКГОЛЬМ, 10 мая. /ТАСС/. Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его обещание поговорить с премьер-министром Словакии Робертом Фицо о его визите в Москву для участия в мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы.
«Мерц не находится в лучшем положении, чтобы критиковать Фицо за его визит в Москву. Есть те, кто отстаивает лучшие интересы Европы, и Мерц не из их числа. Быть европейцем сегодня значит вести дипломатические переговоры с Москвой по Украине», — написал он в X.
Ранее Мерц заявил, что европейские лидеры обсудят с Фицо его визит в Москву. «Мы поговорим с ним об этом дне в Москве», — сказал он.
Фицо в числе других иностранных лидеров участвовал 9 мая в Москве в праздновании 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент России Владимир Путин провел с ним переговоры.