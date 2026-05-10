WSJ узнала детали нового предложения Ирана для урегулирования конфликта с США

Иранская сторона отказалась демонтировать ядерные объекты и предложила ввести мораторий на обогащение урана на более короткий срок, чем требовали США. Вашингтон настаивал на 20-летней приостановке. Кроме того, Тегеран разрешит передачу запасов обогащенного урана третьей стране с гарантией его возврата в случае провала переговоров. Иран призывал к немедленному прекращению боевых действий. Ядерные вопросы должны быть согласованы в ближайшие 30 дней, подчеркивается в предложении Тегерана.