Дроны "Хезболлах" поразили два израильских танка Merkava на юге Ливана

БЕЙРУТ, 10 мая. /ТАСС/. Бойцы шиитской милиции «Хезболлах» применили ударные беспилотники при атаке на израильские войска на юге Ливана, в результате подбиты две бронемашины.

«Дроны-камикадзе исламского сопротивления атаковали командные пункты оккупационных сил в приграничном районе Джель-эль-Алям и поселке Эль-Байяда в Южном Ливане, — сказано в заявлении формирования, размещенном в Telegram-канале. — При этом были поражены два неприятельских танка Merkava».

Как отмечает «Хезболлах», эта операция стала ответом «на нарушения противником режима прекращения и непрерывные бомбардировки ливанских селений, что приводит к гибели мирных граждан».

Ранее шиитские бойцы вывели из строя бульдозер Caterpillar D9, сносивший дома в городе Бинт-Джбейль.

«Хезболлах» сообщает также о вооруженных вылазках в районах Бейдар-Фокаани и Дейр-Сирьян, в ходе которых ее отрядам удалось нанести урон израильским войскам в живой силе и технике.

