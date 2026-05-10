Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью телеканалу «Первый информационный» рекомендовал европейским странам на фоне милитаризации ЕС приобретать комбайны и тракторы вместо танков.
По его словам, Минск видит, анализирует то, что происходит сегодня в Европе — большое количество учений, огромное вкладывание денег в военные бюджеты, покупка новых образцов американской техники. Соревнуются наперегонки, кто больше купит танков, отметил он.
«Лучше бы они покупали комбайны и трактора для того, чтобы выращивать хлеб», — подчеркнул Вольфович.
Он заметил, что Польша и Германия соревнуются в том, чтобы создать самую большую армию в Европе. Берлин впервые после Великой Отечественной войны начал подавать голос и заявлять о ФРГ как о самой мощной стране на континенте, заключил госсекретарь Совбеза Белоруссии.
Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва наблюдает всплеск милитаризма в Европе. Пресс-секретарь президента РФ указал, что это прямое проявление военного строительства, которое имеет своей направленностью Российскую Федерацию.