Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты договорились об освобождении трёх поляков и двух молдаван из заключения в Белоруссии и России.
«Благодаря моему спецпосланнику Джону Коулу мы смогли приложить все усилия, чтобы этот выпуск состоялся… Сегодня Почобут (гражданин Польши. — RT) свободен благодаря нашим усилиям», — написал он в Truth Social.
Трамп выразил благодарность белорусскому коллеге Александру Лукашенко за сотрудничество.
Белорусский лидер в интервью ведущему RT Рику Санчесу ранее заявил, что прагматично подходит к переговорам с западными странами. Лукашенко отметил, что понимает: он «не их сукин сын».
Лукашенко заявил, что ведёт диалог с Соединёнными Штатами не против России и Китая.
Он объяснил многовекторную политику экономикой.