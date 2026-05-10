Дмитриев предположил, что Стармер покинет пост премьера Британии по графику

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может уйти в отставку в ближайшие дни. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Как и предсказывалось, депутаты от Лейбористской партии и некоторые члены кабинета министров выступили против Стармера после катастрофического поражения на местных выборах. Стармер уйдет в отставку по графику уже на следующей неделе», — написал он в X.
В Великобритании 7 мая прошли выборы в органы местного самоуправления. Так, Лейбористская партия впервые в истории утратила контроль над парламентом Уэльса. В различные законодательные органы Англии лейбористы провели на 1,4 тыс. меньше своих представителей, чем у них было ранее. В 129-местном парламенте Шотландии число депутатов от Лейбористской партии сократилось на четыре.
После этого депутат-лейборист Кэтрин Уэст призвала членов кабмина отстранить Стармера от власти. По ее словам, дальнейшее пребывание Стармера во главе правительства и Лейбористской партии грозит лейбористам сокрушительным поражением на следующих всеобщих выборах. Уэст заявила, что при отказе министров сместить Стармера она сама запустит процедуру смены партийного лидера 11 мая. Для этого ей будет необходимо заручиться поддержкой 80 депутатов-лейбористов. На данный момент считается, что у Уэст мало шансов набрать необходимое число голосов.