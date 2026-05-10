Дмитриев предположил, что Стармер покинет пост премьера Британии по графику

После этого депутат-лейборист Кэтрин Уэст призвала членов кабмина отстранить Стармера от власти. По ее словам, дальнейшее пребывание Стармера во главе правительства и Лейбористской партии грозит лейбористам сокрушительным поражением на следующих всеобщих выборах. Уэст заявила, что при отказе министров сместить Стармера она сама запустит процедуру смены партийного лидера 11 мая. Для этого ей будет необходимо заручиться поддержкой 80 депутатов-лейбористов. На данный момент считается, что у Уэст мало шансов набрать необходимое число голосов.