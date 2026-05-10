WSJ: развёрнутый ответ Ирана на предложение США оставил ряд разногласий

«Новый ответ не решает ключевое требование США о предварительных обязательствах по будущему иранской ядерной программы и запасам высокообогащённого урана», — говорится в публикации.
Издание отмечает, что вместо этого Тегеран предлагает прекратить боевые действия и постепенно открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства в обмен на снятие ограничений с иранских судов и портов.
Кроме того, ядерные вопросы предлагается обсуждать в течение следующих 30 дней. Иран также предлагает часть высокообогащённого урана разбавить, а оставшуюся часть передать третьей стране.
«Ответ Ирана… содержит требование гарантий, что переданный уран будет возвращён, если переговоры провалятся или США позже выйдут из соглашения», — говорится в статье.
Также подчёркивается, что Иран согласился временно приостановить обогащение урана, но отверг требование о демонтаже своих ядерных объектов.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты в итоге получат от Ирана все интересующие их ядерные материалы.