Трамп назвал ответ Ирана на предложение США совершенно неприемлемым

«Я только что прочитал ответ так называемых “представителей” Ирана. Мне он не нравится, совершенно неприемлемо!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Агентство ISNA ранее передавало, что ответ Ирана на послание США сосредоточен на вопросах завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.