Предложения Ирана США включают пункты о санкциях и Ормузе, передает Tasnim

ТЕГЕРАН, 10 мая — РИА Новости. Текст предложений Ирана по поводу переговоров с США, который Тегеран передал Вашингтону, включает в себя пункты об отмене санкций, полном контроле исламской республики над Ормузским проливом и разморозке иранских зарубежных активов, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на осведомленный источник.
«В переданном Ираном тексте о предложениях по поводу переговоров с США подчеркивается необходимость немедленного прекращения войны и предоставления гарантий ненападения на Иран… подчеркивается необходимость отмены санкций США, прекращения войны на всех фронтах и установления контроля Ирана над Ормузским проливом», — сказал источник агентству Tasnim.
Отмечается, что в текст иранских предложений также были включены пункты о прекращении морской блокады Ирана после подписания первоначального соглашения с США и разморозке иранских зарубежных активов, в том числе снятие с продажи иранской нефти санкций со стороны американского Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.