Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран ответил на предложение США по ядерному урегулированию

Иран в ответе на предложение США по мирному урегулированию исключил демонтаж своих ядерных объектов, на чем настаивает Вашингтон. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным источников, Тегеран выражает готовность приостановить обогащение урана, но не на 20-летний срок, как того требуют Соединенные Штаты.

Кроме того, как пишет издание, иранская сторона предлагает переработать часть накопленного обогащенного урана для снижения степени его обогащения. Оставшийся объем предполагается передать третьей стороне. При этом, как отмечается, Тегеран настаивает на гарантиях возврата ядерного топлива в случае, если переговоры не приведут к результату или США впоследствии откажутся от соглашения.

Ранее в воскресенье катарский телеканал Al Jazeera информировал, что пакистанская сторона передала представителям США ответ Ирана на американское предложение, касающееся урегулирования конфликта.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше