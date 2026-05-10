Иран ответил на предложение США по ядерному урегулированию

Согласно данным источников, Тегеран выражает готовность приостановить обогащение урана, но не на 20-летний срок, как того требуют Соединенные Штаты.
Кроме того, как пишет издание, иранская сторона предлагает переработать часть накопленного обогащенного урана для снижения степени его обогащения. Оставшийся объем предполагается передать третьей стороне. При этом, как отмечается, Тегеран настаивает на гарантиях возврата ядерного топлива в случае, если переговоры не приведут к результату или США впоследствии откажутся от соглашения.
Ранее в воскресенье катарский телеканал Al Jazeera информировал, что пакистанская сторона передала представителям США ответ Ирана на американское предложение, касающееся урегулирования конфликта.