Ynet: Трамп провел беседу с Нетаньяху после ответа Ирана на предложение США

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп провел телефонную беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после ответа Тегерана на предложение Вашингтона по урегулированию. Об этом сообщил портал Ynet.
О содержании беседы двух лидеров данных не приводится.
Ранее 10 мая катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что пакистанская сторона передала представителям Соединенных Штатов ответ Ирана на американское предложение, касающееся урегулирования конфликта.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.