Спасатели эвакуируют двух туристов с Эльбруса

Спасатели эвакуируют двух туристов с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спасатели эвакуируют двух туристов с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, находящихся на высоте 5100 метров, откуда они не могут самостоятельно спуститься, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Спасатели МЧСРоссии эвакуируют туристов с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Сегодня вечером поступила информация, что на горе Эльбрус двое туристов находятся на высоте 5100 метров и не могут самостоятельно спуститься», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в составе спасательной группы 10 человек и три единицы техники.

В пресс-службе МЧС добавили, что туристы не регистрировали маршрут, а работу спасателей осложняют метель и отрицательная температура.

