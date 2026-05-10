Reuters: Трамп может обсудить Россию и Иран во время визита в КНР

Американский лидер Дональд Трамп может обсудить Россию и Иран во время визита в Китай, пишет Reuters со ссылкой на источник.
«Высокопоставленный чиновник США: Трамп и Си, вероятно, обсудят поддержку Китаем Ирана и России», — сказано в публикации.
Ранее Дональд Трамп подтвердил, что планирует посетить Китай и встретиться с Си Цзиньпином. Глава Белого дома надеется, что переговоры принесут хорошие результаты. Визит в Китай должен состояться 14−15 мая.
До этого момента лидер США рассказал, что взаимодействие Вашингтона с Пекином всего было довольно сложным процессом. Однако он отметил, что поддерживает хорошие личные отношения с Си Цзиньпином.