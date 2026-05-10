CNN: США нарастили число разведывательных полётов рядом с Кубой

Военные США с начала февраля увеличили число разведывательных полётов возле Кубы. Активность американской авиации зафиксировали рядом с Гаваной и Сантьяго-де-Куба. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные мониторинга полётов.

По информации телеканала, с 4 февраля американские ВВС и ВМС выполнили не менее 25 разведывательных миссий у кубинского побережья. Канал отмечает, что число таких вылетов заметно выросло за последние месяцы.

«Количество рейсов американских военных разведывательных служб у берегов Кубы резко возросло», — сообщил телеканал.

В публикации говорится, что США использовали для полётов разведывательные и патрульные самолёты, включая Boeing P-8A Poseidon. Часть маршрутов проходила недалеко от крупнейших кубинских городов и военных объектов на острове.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявлял о намерении Вашингтона «заняться» Кубой, не уточняя деталей. В интервью он отметил, что страна «годами пребывает в упадке», и США сначала решат одни вопросы, прежде чем перейти к другим. Трамп также подтвердил, что Государственный секретарь Марко Рубио поддерживает контакты с кубинскими властями от лица администрации США.

