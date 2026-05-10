Тренер Волкова: Александр уже давно заслужил право драться за титул UFC

«Думаю, Александр уже давно заслужил право драться за титул. Но у него такой путь: то судьи вмешаются во всю эту историю, то его не выбирают для турнира в Белом доме, то ещё что‑то происходит… Задача — просто уверенно идти к своей цели. Вот и всё. Но если и после этого его не будут считать претендентом на бой за титул, то я даже не знаю… Сейчас в UFC в первую очередь делают ставку на шоу, поэтому они сначала составляют те пары, которые будут им максимально интересны в этом плане», — приводит его слова «Матч ТВ».