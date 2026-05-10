Тренер Волкова: Александр уже давно заслужил право драться за титул UFC

Тарас Кияшко, тренер российского бойца UFC Александра Волкова, заявил, что тот давно заслуживает титульного поединка.
«Думаю, Александр уже давно заслужил право драться за титул. Но у него такой путь: то судьи вмешаются во всю эту историю, то его не выбирают для турнира в Белом доме, то ещё что‑то происходит… Задача — просто уверенно идти к своей цели. Вот и всё. Но если и после этого его не будут считать претендентом на бой за титул, то я даже не знаю… Сейчас в UFC в первую очередь делают ставку на шоу, поэтому они сначала составляют те пары, которые будут им максимально интересны в этом плане», — приводит его слова «Матч ТВ».
Кияшко отметил, что ситуация кажется несправедливой и это, безусловно, вызывает обиду. При этом он выразил надежду, что с каждой победой Волков всё ближе к своей цели.
В ночь на 10 мая Волков победил бразильца Валдо Кортес-Акосту на турнире UFC 328. Теперь в активе Александра 40 побед и 11 поражений в ММА.
