Трамп назвал неприемлемым предложение Ирана по урегулированию конфликта

По данным The Wall Steet Journal, Иран отказался демонтировать свои ядерные объекты и предложил ввести мораторий на обогащение урана на более короткий срок, чем требовали США. Власти Ирана, по сообщению издания, согласились передать обогащенный уран третьей стране, но потребовали гарантий его возврата в случае провала переговоров. Тегеран предложил поэтапно открывать Ормузский пролив для коммерческого судоходства, однако власти исламской республики настаивают на том, что это должно происходить по мере того, как США будут снимать блокаду с иранских судов и портов.