Трамп назвал неприемлемым предложение Ирана по урегулированию конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравилось ответное предложение Ирана по урегулированию конфликта. Он назвал документ с требованиями неприемлемым.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему не понравилось ответное предложение Ирана по урегулированию конфликта. Он назвал документ с требованиями неприемлемым.

«Я только что прочитал ответ так называемых “представителей Ирана”. Мне это не нравится — совершенно неприемлемо!», — написал господин в соцсети Truth Social.

По данным The Wall Steet Journal, Иран отказался демонтировать свои ядерные объекты и предложил ввести мораторий на обогащение урана на более короткий срок, чем требовали США. Власти Ирана, по сообщению издания, согласились передать обогащенный уран третьей стране, но потребовали гарантий его возврата в случае провала переговоров. Тегеран предложил поэтапно открывать Ормузский пролив для коммерческого судоходства, однако власти исламской республики настаивают на том, что это должно происходить по мере того, как США будут снимать блокаду с иранских судов и портов.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
