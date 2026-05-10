Трамп двумя словами оценил идеи Ирана о завершении войны

США не принимают новые мирные предложения Ирана, заявил в Truth Social американский президент Дональд Трамп.
«Я только что ознакомился с ответом так называемых “представителей” Ирана. Мне это не нравится — ЭТО АБСОЛЮТНО НЕПРИЕМЛЕМО!», — написал он.
Позднее президент США рассказал Axios: «Мне не нравится их письмо. Оно неуместно. Мне не нравится их ответ». Однако вдаваться в причины своей реакции не стал.
США получили многостраничный иранский план урегулирования конфликта через Пакистан. По сведениям The Wall Street Journal, Иран предложил приступить к диалогу по своей ядерной программе, переговоры должны продолжаться в течение месяца. Пока, следовало из иранской инициативы, допускается поэтапное открытие Ормузского пролива для торговых судов в обмен на снятие американской блокады иранских портов.
Кроме того, Тегеран допустил частичную передачу запасов высокообогащенного урана третьей стране при гарантиях от США, что переданный уран будет возвращен в случае провала переговоров или выхода американской стороны из соглашения на более позднем этапе, утверждала WSJ. Как сообщала газета, другие пункты касаются готовности Ирана приостановить обогащение урана, но на более короткий срок, чем 20-летний мораторий, предложенный США. Тегеран также отказался демонтировать свои ядерные объекты.
