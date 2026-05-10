Трамп двумя словами оценил идеи Ирана о завершении войны

Кроме того, Тегеран допустил частичную передачу запасов высокообогащенного урана третьей стране при гарантиях от США, что переданный уран будет возвращен в случае провала переговоров или выхода американской стороны из соглашения на более позднем этапе, утверждала WSJ. Как сообщала газета, другие пункты касаются готовности Ирана приостановить обогащение урана, но на более короткий срок, чем 20-летний мораторий, предложенный США. Тегеран также отказался демонтировать свои ядерные объекты.