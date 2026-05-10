Трамп поблагодарил Лукашенко за сотрудничество и дружбу

Американский лидер заявил, что США «только что добились освобождения трех поляков и двух граждан Молдавии», в том числе отбывавшего в Белоруссии наказание за совершение ряда особо тяжких преступлений журналиста Андрея Почобута. Он был передан польской стороне во время обмена по формуле «пять на пять» в пункте пропуска «Переров — Беловежа» на белорусско-польской границе 28 апреля. Согласно позиции лидера США, обмен состоялся благодаря усилиям его спецпосланника по Белоруссии Джона Коула.