Трамп поблагодарил Лукашенко за сотрудничество и дружбу

ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поблагодарил за сотрудничество и дружбу президента Белоруссии Александра Лукашенко. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.
Американский лидер заявил, что США «только что добились освобождения трех поляков и двух граждан Молдавии», в том числе отбывавшего в Белоруссии наказание за совершение ряда особо тяжких преступлений журналиста Андрея Почобута. Он был передан польской стороне во время обмена по формуле «пять на пять» в пункте пропуска «Переров — Беловежа» на белорусско-польской границе 28 апреля. Согласно позиции лидера США, обмен состоялся благодаря усилиям его спецпосланника по Белоруссии Джона Коула.
«Спасибо президенту Александру Лукашенко за сотрудничество и дружбу», — заявил американский лидер.
28 апреля на белорусско-польской границе состоялся обмен задержанными по формуле «пять на пять». В ходе него были освобождены, в частности, двое граждан Российской Федерации — археолог Александр Бутягин и Нина Попова, на родину вернулись белорусские разведчики Александр Балан и Владислав Надейко. Среди переданных на сопредельную сторону — Почобут, Гжегож Гавел, Томаш Бероза и двое кадровых офицеров молдавской спецслужбы.