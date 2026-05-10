Додик: ущерб от деятельности высокого представителя в Боснии и Герцеговине расследуют

БЕЛГРАД, 10 мая. /ТАСС/. Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) инициирует расследование финансового ущерба от деятельности высокого представителя международного сообщества в стране Кристиана Шмидта, подавшего в отставку. Об этом сообщил лидер боснийских сербов Милорад Додик.
«Поскольку все деньги, которые он получил, а также те, которые он планировал получить, являются результатом незаконного мандата, ему следует пожертвовать их на гуманитарные нужды. В ходе своего незаконного срока он ограбил международное сообщество и граждан стран, которые его финансировали, присвоив деньги, на которые у него не было права. Республика Сербская инициирует соответствующие процедуры, потому что мы, а также граждане стран, которые его финансировали, имеем право знать, каков размер финансового ущерба, нанесенного его действиями. Он пытался нанести огромный вред, но в итоге его действия лишь подтвердили один факт — Республика Сербская нерушима», — написал Додик в X.
Ранее 10 мая издание Oslobodenje со ссылкой на имеющееся в его распоряжении заявление аппарата Шмидта сообщило о том, что высокий представитель подал в отставку, но намерен исполнять свои обязанности до избрания преемника.
Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), БиГ состоит из двух образований (энтитетов): мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории страны) и Республики Сербской (около 49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).
Страна управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран руководящего комитета приняли решение о назначении Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН. Руководство Республики Сербской не признавало легитимность Шмидта.