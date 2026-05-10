Пять россиян вошли в списки кандидатов в руководящие органы ISU

Пять россиян вошли в списки кандидатов в руководящие органы Международного союза конькобежцев (ISU).
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Александр Кибалко является одним из кандидатов в вице-президенты и в совет ISU по конькобежному спорту.
Михаил Соколов стал кандидатом в технический комитет по шорт-треку, Ульяна Чиркова — по синхронному катанию, Алла Шеховцова — по танцевальным видам фигурного катания, Юлия Андреева — по одиночному и парному фигурному катанию.
Голосование состоится 12 июня во время конгресса ISU на Тенерифе.
Ранее ISU повысил стоимость дорожек и вращений у одиночников.