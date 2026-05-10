Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять россиян вошли в списки кандидатов в руководящие органы ISU

Пять россиян вошли в списки кандидатов в руководящие органы Международного союза конькобежцев (ISU).

Пять россиян вошли в списки кандидатов в руководящие органы Международного союза конькобежцев (ISU).

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Александр Кибалко является одним из кандидатов в вице-президенты и в совет ISU по конькобежному спорту.

Михаил Соколов стал кандидатом в технический комитет по шорт-треку, Ульяна Чиркова — по синхронному катанию, Алла Шеховцова — по танцевальным видам фигурного катания, Юлия Андреева — по одиночному и парному фигурному катанию.

Голосование состоится 12 июня во время конгресса ISU на Тенерифе.

Ранее ISU повысил стоимость дорожек и вращений у одиночников.