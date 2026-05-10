Из-за ударов БПЛА в Белгородской области медпомощь потребовалась пяти жителям

Пять человек обратились за медицинской помощью из-за ударов беспилотников в Белгородской области, среди пострадавших — 17-летний юноша. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
По его данным, атаке подверглись три муниципалитета Белгородской области: Шебекинский, Белгородский и Грайворонский округа.
Все пострадавшим оказали помощь.
О том, что ВСУ во время перемирия наносили удары по гражданским объектам в приграничных регионах, а также по позициям ВС России, ранее уже сообщало Минобороны России. По данным ведомства, атакам подверглись объекты в Республике Крым, Белгородской, Курской, Калужской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.