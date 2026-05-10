Сбежавший в Венгрию экс-генпрокурор Польши подтвердил, что перебрался в США

Подозреваемый в создании ОПГ Зебро ранее сбежал в Венгрию, где получил международную защиту, однако еще до прихода к власти нынешний премьер Петер Мадьяр пообещал, что отменит данное решение. Недавно он был замечен в аэропорту Ньюарка, штат Нью-Джерси.
«Я в Штатах, вчера прилетел. Это прекрасная страна, сильнейшая демократия мира», — заявил Зебро в эфире телеканала «Республика».
Он утверждает, что готов предстать перед американским судом.
«Я не боюсь суда, предстану перед судом, а американский суд, безусловно, является независимым судом, поэтому, если они хотят подать иск, то пожалуйста», — сказал Зебро.
При этом экс-генпрокурор утверждает, что обвинения против него «сфабрикованы по политическому заказу».
Ранее являющийся фигурантом уголовного дела Зебро получил в Венгрии международную защиту и политическое убежище вместе со своей супругой. Суд в Польше заочно арестовал экс-генпрокурора. Он объявлен в розыск. До него в Венгрии убежище уже получил находящийся под следствием бывший директор правительственного агентства государственных резервов Марчин Романовский.
По данным польской прокуратуры, Зебро подозревается в создании и руководстве организованной преступной группой, в присвоении денежных средств, а также в заведомо ложных свидетельствах в документах.