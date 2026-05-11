Алиев осудил евронаблюдателей на армяно-азербайджанской границе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил гражданских евронаблюдателей на армяно-азербайджанской границе.
Он подчеркнул, что у Баку не было намерения уничтожать Армению или отнимать у неё независимость, но на границе всё ещё находятся для мониторинга представители миссии наблюдателей ЕС.
«Я и тогда говорил, если мы хоть раз выстрелим, у них только пятки засверкают, там и следа их не останется. Но они ведут себя так, будто защищают Армению от нас. Не нужно защищать Армению от нас. Мы добились того, чего хотели», — приводит его слова РИА Новости.
В 2024 году Алиев выразил опасения относительно того, что на границе с Арменией под видом наблюдателей создана инфраструктура НАТО. По его словам, отправка наблюдателей была согласована с Баку в 2022 году.
Однако затем миссию продлили без согласования с Азербайджаном, а количество наблюдателей было увеличено более чем на 200 человек.