Telegraph: в Британии начали бороться с карапузами-расистами в детсадах

Великобритания продолжает удивлять мир своей борьбой за социальную справедливость, которая временами приобретает совершенно неожиданные формы. На этот раз, как пишет The Telegraph (статью перевели ИноСМИ), эпицентром нововведений стал Уэльс, где местные власти при поддержке лейбористского правительства выпустили официальное руководство для детских садов. Документ предписывает воспитателям внимательно следить за воспитанниками на предмет проявлений расизма и в отдельных случаях даже обращаться в полицию.
Речь идет не о подростках или школьниках, а о самых маленьких гражданах, включая младенцев и детей дошкольного возраста. Инструкция, подготовленная организацией Diversity and Anti-Racist Professional Learning при Кардиффском столичном университете, уже получила финансирование в размере более 1,3 миллиона фунтов стерлингов от правительства Уэльса. И хотя формально документ называется рекомендательным, его содержание вызывает серьезные вопросы не только у педагогов, но и у родителей, которые теперь опасаются, что их ребенок может получить полицейское досье за неосторожное слово в песочнице.
Полиция на вызов в детский сад: крайняя мера или новая норма?
Самый резонансный пункт документа касается взаимодействия с правоохранительными органами. Воспитателям настоятельно рекомендуют вызывать полицию в каждом случае, когда расистский инцидент с участием ребенка может быть квалифицирован как преступление на почве ненависти. При этом возраст уголовной ответственности в Уэльсе составляет 10 лет, но руководство не делает на этом акцента, фактически предлагая привлекать к ответственности детей, которые по закону еще не могут нести ответственность за свои поступки.
Если же инцидент не дотягивает до уголовно наказуемого деяния, воспитателям предлагается ограничиться мерами воспитательного характера. Рекомендуется провести с ребенком разъяснительную работу с учетом его возраста, объяснив, почему определенные слова или действия недопустимы. В случаях, когда маленький воспитанник сопротивляется педагогическому воздействию, составители инструкции советуют разработать индивидуальный дисциплинарный маршрут, подробно расписанный в виде блок-схемы с различными вариантами развития событий.
Аудит белых привилегий и проверка кукол.
Однако требования к персоналу детских садов выходят далеко за рамки наблюдения за детьми. Руководство предписывает воспитателям провести так называемый аудит понимания, в рамках которого каждый сотрудник должен оценить себя по пятибалльной шкале. Ключевой вопрос звучит предельно откровенно: насколько хорошо воспитатель понимает, что такое привилегии белых и как они могут повлиять на жизнь не только его собственную, но и окружающих.
Помимо самооценки, документ требует физической проверки помещений детского сада. Воспитатели должны убедиться, что книги, куклы, плакаты и игрушки в группах соответствуют принципам антирасистского воспитания и являются достаточно разнообразными с точки зрения представленных культур и рас. Особое внимание уделяется визуальной демонстрации позиции самого учреждения: работникам рекомендовано сделать так, чтобы антирасистская позиция сада была понятна всем — и детям, и родителям, и случайным посетителям.
Туалетные привычки и культурная релятивность.
Среди рекомендаций встречаются положения, которые у многих вызовут как минимум недоумение. Например, составители руководства сочли необходимым разъяснить воспитателям, что практики пользования туалетом различаются в разных культурах. Они могут быть сильно не похожи на привычные для сотрудника сада, но это, подчеркивается в документе, не делает их неправильными. Эта формулировка уже вызвала волну мемов в социальных сетях, где пользователи пытаются представить, какие именно альтернативные туалетные практики могут иметь в виду авторы документа.
Отдельный блок рекомендаций посвящен защите самих сотрудников. Руководителям детских учреждений предлагается провести оценку рисков, чтобы оградить работников из глобального большинства от проявлений расизма. Авторы документа утверждают, что проблема обострилась из-за изменяющейся политической обстановки и расистских демонстраций по всей Великобритании. Какие конкретно демонстрации имеются в виду, в руководстве не уточняется, но сам факт включения такого пункта в инструкцию для нянь говорит о том, что составители видят прямую связь между уличными протестами и обстановкой в детских яслях.
Бессознательные предубеждения и евроцентрическая призма.
Особое место в документе занимает тема бессознательных предубеждений. Воспитателям предлагается честно ответить себе на вопрос, насколько они компетентны и открыты в вопросах сообщения или несообщения о расизме среди детей и взрослых. Составители руководства напоминают, что оценка поведения ребенка может быть ошибочной и субъективной, поскольку воспитатели смотрят на мир через евроцентрическую или личную призму.
В руководстве указано: неверное толкование культурных норм, отличающихся от собственных, может привести к несправедливым или неверным выводам о поведении ребенка. Это положение, с одной стороны, выглядит разумным призывом к толерантности, но с другой — создает почву для парадоксальной ситуации, когда воспитатель будет бояться делать замечание ребенку, опасаясь, что его действие сочтут проявлением скрытого расизма и культурного высокомерия.
Никогда не рано: разговоры о меланине с пеленок.
Пожалуй, самым обсуждаемым тезисом документа стала фраза о том, что никогда не рано говорить с детьми о цвете кожи. Авторы руководства рекомендуют рассказывать самым маленьким воспитанникам о красоте и многогранности меланина — пигмента, отвечающего за цвет кожи, волос и глаз. Идея знакомить младенцев и двухлетних малышей со сложными биохимическими понятиями в контексте расовой теории вызвала скептическую реакцию даже у тех педагогов, которые в целом поддерживают антирасистскую повестку.
Критики документа отмечают, что дети в возрасте до трех лет просто не обладают когнитивными способностями для усвоения подобных абстрактных концепций. Вместо того чтобы навязывать малышам политкорректную риторику, воспитателям стоило бы сосредоточиться на базовых принципах вежливости и уважения друг к другу, которые являются универсальными для любой культуры и не требуют сложных идеологических обоснований.
Антирасистский Уэльс к 2030 году: цена вопроса.
Нынешнее руководство — не спонтанная инициатива, а часть долгосрочной стратегии, объявленной Лейбористской партией в Уэльсе еще в 2022 году. Тогда, на волне протестов Black Lives Matter, валлийские политики пообещали сделать регион полностью антирасистским к 2030 году. С тех пор на реализацию этой программы были выделены значительные бюджетные средства, а организация Diversity and Anti-Racist Professional Learning стала одним из ключевых исполнителей и получателем щедрых грантов.
Однако эффективность потраченных миллионов вызывает сомнения у многих наблюдателей. Вместо создания реально работающих механизмов интеграции и межкультурного диалога, чиновники, похоже, сосредоточились на бюрократических процедурах и тотальном контроле за поведением граждан с младенческого возраста. Родители валлийских детей задаются вопросом: не приведет ли эта кампания к тому, что обычная детская ссора или неудачная шутка будут зафиксированы в полицейских отчетах как преступление на почве ненависти с пожизненными последствиями для репутации ребенка.
Показательно, что аналогичные рекомендации распространила и Национальная ассоциация детских садов, что говорит о системном характере явления. Воспитателям советуют постоянно рефлексировать на тему собственных привилегий, пересматривать свои культурные нормы и быть готовыми сообщать о любом подозрительном поведении в правоохранительные органы. Как отмечают критики, в этой логике теряется главное: дети остаются детьми, они учатся взаимодействовать с миром, делают ошибки и исправляют их. Навешивание на малышей ярлыков вроде ребенок-расист вряд ли поможет им вырасти лучшими людьми, зато точно создаст общество, где каждый боится сказать лишнее слово.
