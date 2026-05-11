Tasnim: Иран настаивает на отмене санкций и контроле над Ормузским проливом

Также Тегеран настаивает на прекращении морской блокады, разблокировке иранских активов и сохранении контроля над Ормузским проливом при выполнении США ряда обязательств, подчёркивается в публикации.
«Иран требует отмены санкций OFAC (американского Управления по контролю за иностранными активами. — RT) в сфере продажи иранской нефти в течение 30-дневного периода», — отмечают журналисты.
При этом собеседник агентства утверждает, что информация The Wall Street Journal по ядерным моментам не соответствует действительности. Какая именно — не уточняется.
Ранее издание писало, что ответ Ирана не решает ключевое требование США о предварительных обязательствах по будущему иранской ядерной программы и запасам высокообогащённого урана.
Президент США Дональд Трамп вместе с тем назвал неприемлемым ответ исламской республики на предложение Штатов по урегулированию.