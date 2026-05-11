Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может покинуть должность в ближайшие дни на фоне внутриполитического раскола, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Об этом он написал в сети Х.
Причиной резкого недовольства политиком стало недавнее катастрофическое поражение правящей партии на местных выборах.
Дмитриев пояснил, что против действующего руководителя правительства уже открыто выступили парламентарии-лейбористы, а также некоторые члены его собственного кабинета министров.
«Стармер уйдёт в отставку по графику уже на следующей неделе», — подчеркнул глава РФПИ.
Ранее Дмитриев заявил, что Великобритания не сможет выдержать ещё один год с Киром Стармером на посту премьера, не говоря уже о десяти годах, на которые тот рассчитывает.