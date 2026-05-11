В Финляндии у границ России стартуют учения с участием 4,5 тысячи военных НАТО

Масштабные сухопутные учения с участием 4,5 тыс. военнослужащих из стран Североатлантического альянса начинаются в Финляндии неподалёку от границ России.
Об этом сообщают журналисты РИА Новости со ссылкой на данные сухопутных сил страны.
Манёвры пройдут на полигоне в муниципалитете Кухмо, который располагается всего в 70 км от российской границы.
Обозреватели пояснили, что тренировки продлятся до конца мая и будут состоять из двух этапов.
2 мая в Финляндии у границ с Россией прошли артиллерийские учения.
