Трамп назвал ответ Ирана на предложение США по урегулированию неприемлемым

«Я только что прочитал ответ так называемых “представителей” Ирана. Мне он не нравится — он совершенно неприемлем», — говорится в публикации американского лидера.
В беседе с порталом Axios глава администрации США также отметил, что ему не нравится ответ иранской стороны.
«Он неуместен», — приводит издание его слова.
Трамп подтвердил, что в воскресенье провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого обсуждался ответ Ирана. Как отмечает Axios, в интервью президент США не уточнил, рассчитывает ли он на продолжение переговоров с Тегераном или намерен отказаться от них в пользу применения вооруженных сил.
Ранее в воскресенье катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что пакистанская сторона передала представителям Соединенных Штатов ответ Ирана на американское предложение, касающееся урегулирования конфликта. По данным источников газеты The Wall Street Journal, Иран отказался от демонтажа своих ядерных объектов, на котором настаивает Вашингтон. Как информировало издание, Тегеран готов согласиться на приостановку обогащения урана, однако не на 20 лет, как того требуют США, а также предлагает переработать часть своих запасов обогащенного урана, чтобы снизить уровень его обогащения, а оставшуюся часть передать третьей стороне под гарантии того, что если переговоры не увенчаются успехом или США откажутся от соглашения на более поздней стадии, то ядерное топливо будет возвращено исламской республике.