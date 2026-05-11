Трамп назвал ответ Ирана на предложение США по урегулированию неприемлемым

Ранее в воскресенье катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что пакистанская сторона передала представителям Соединенных Штатов ответ Ирана на американское предложение, касающееся урегулирования конфликта. По данным источников газеты The Wall Street Journal, Иран отказался от демонтажа своих ядерных объектов, на котором настаивает Вашингтон. Как информировало издание, Тегеран готов согласиться на приостановку обогащения урана, однако не на 20 лет, как того требуют США, а также предлагает переработать часть своих запасов обогащенного урана, чтобы снизить уровень его обогащения, а оставшуюся часть передать третьей стороне под гарантии того, что если переговоры не увенчаются успехом или США откажутся от соглашения на более поздней стадии, то ядерное топливо будет возвращено исламской республике.