«Ущерб будет значительным»: как развивается ситуация на Ближнем Востоке

Иран объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю. Сообщается, что верховный лидер исламской республики аятолла Моджтаба Хаменеи «подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам». Командующий центральным штабом «Хатам аль-Анбия» Вооружённых сил Ирана представил ему доклад о состоянии армии и заявил об отличной оборонительной и наступательной готовности. Как отмечают эксперты, нынешние заявления иранского руководства могут быть частью стратегии по усилению переговорных позиций. При этом текущая политика ИРИ свидетельствует о том, что республика готова к миру, если будут учтены её интересы, подчёркивают аналитики.