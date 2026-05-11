Спасатели нашли и спускают двух туристов с Эльбруса

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Спасатели обнаружили и спускают двух туристов с Эльбруса в Кабардино-Балкарии, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что спасатели эвакуируют двух туристов с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии, находящихся на высоте 5100 метров, откуда они не могут самостоятельно спуститься.
«Спасатели МЧС России обнаружили двух туристов на Эльбрусе. В данный момент производится их спуск», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, предварительно, состояние туристов удовлетворительное.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше