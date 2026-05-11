Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: США нарастили число разведывательных полетов близ Кубы

По сведениям телекомпании, с 4 февраля ВВС и ВМС Соединенных Штатов осуществили по меньшей мере 25 полетов у побережья острова.

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Американские военные заметно увеличили число полетов у берегов Кубы с целью разведки. С таким утверждением выступила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее сведениям, с 4 февраля ВВС и ВМС США осуществили по меньшей мере 25 полетов у побережья острова, большая часть из них проводилась близ Гаваны и Сантьяго-де-Куба. Американские военные в основном задействовали для данных целей самолет морской разведки P-8A Poseidon. Помимо этого, полеты осуществлялись разведывательным самолетом RC-135V Rivet Joint, а также беспилотниками MQ-4C Triton.

5 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля Трамп объявил, что Соединенные Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой».

Как сообщил 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель, Гавана и Вашингтон провели переговоры, которые были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям. При этом, как проинформировал в феврале портал Axios со ссылкой на источники, госсекретарь США Марко Рубио тайно обсуждает с внуком Рауля Кастро Раулем Гильермо Родригесом Кастро будущее острова.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше