CNN: США нарастили число разведывательных полетов близ Кубы

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /ТАСС/. Американские военные заметно увеличили число полетов у берегов Кубы с целью разведки. С таким утверждением выступила телекомпания CNN со ссылкой на источники.
По ее сведениям, с 4 февраля ВВС и ВМС США осуществили по меньшей мере 25 полетов у побережья острова, большая часть из них проводилась близ Гаваны и Сантьяго-де-Куба. Американские военные в основном задействовали для данных целей самолет морской разведки P-8A Poseidon. Помимо этого, полеты осуществлялись разведывательным самолетом RC-135V Rivet Joint, а также беспилотниками MQ-4C Triton.
5 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Ранее он неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля Трамп объявил, что Соединенные Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой».
Как сообщил 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель, Гавана и Вашингтон провели переговоры, которые были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям. При этом, как проинформировал в феврале портал Axios со ссылкой на источники, госсекретарь США Марко Рубио тайно обсуждает с внуком Рауля Кастро Раулем Гильермо Родригесом Кастро будущее острова.