Российские туристы смогут посещать Саудовскую Аравию без виз

Граждане России с 11 мая получают официальную возможность совершать туристические поездки в Саудовскую Аравию без оформления виз.

Об этом сообщает РИА Новости.

Новое соглашение о взаимной отмене требований позволяет путешественникам с любыми паспортами непрерывно находиться на территории королевства до 90 дней.

Заместитель главы компании по международному сотрудничеству CIPBC Мухаммед аль-Джасем пояснил, что такие изменения существенно увеличат турпоток на курорты Красного моря.

По его словам, направление составит достойную конкуренцию Египту и Эмиратам, где нет такого уникального природного разнообразия.

«Отмена туристических виз для россиян поможет привлечь в королевство больше российских туристов», — подчеркнул эксперт.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников отмечал заинтересованность в расширении безвизового режима с другими странами.