Российские туристы смогут посещать Саудовскую Аравию без виз

Граждане России с 11 мая получают официальную возможность совершать туристические поездки в Саудовскую Аравию без оформления виз.
Об этом сообщает РИА Новости.
Новое соглашение о взаимной отмене требований позволяет путешественникам с любыми паспортами непрерывно находиться на территории королевства до 90 дней.
Заместитель главы компании по международному сотрудничеству CIPBC Мухаммед аль-Джасем пояснил, что такие изменения существенно увеличат турпоток на курорты Красного моря.
По его словам, направление составит достойную конкуренцию Египту и Эмиратам, где нет такого уникального природного разнообразия.
«Отмена туристических виз для россиян поможет привлечь в королевство больше российских туристов», — подчеркнул эксперт.
Ранее глава Минэкономразвития России Максим Решетников отмечал заинтересованность в расширении безвизового режима с другими странами.