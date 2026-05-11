Спасатели нашли и начали спуск двух застрявших на Эльбрусе туристов

Специалисты МЧС обнаружили и приступили к эвакуации двух путешественников, которые не смогли самостоятельно спуститься с горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии.
Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
10 мая группа альпинистов до пяти человек застряла на вершине Эльбруса — спасатели выдвинулись на высоту 5,1 тыс. м в условиях метели, мороза и околонулевой видимости.
Представители экстренных служб пояснили, что поисковая операция завершилась успешно и в данный момент граждан транспортируют вниз.
По их словам, предварительное состояние здоровья спасённых оценивается как удовлетворительное.
Ранее в МЧС сообщили, что три человека, по предварительным данным, погибли от переохлаждения на туристическом маршруте при спуске с горы в Бурятии.