Ранее Леонид Слуцкий заявил, что президент России Владимир Путин обладает полной картиной ситуации на фронте и по линии переговоров. Комментируя слова главы государства о скором завершении конфликта, депутат отметил, что Киев по-прежнему не хочет мира, но Украина находится под внешним управлением. По словам Слуцкого, Россия уверенно продвигается к целям специальной военной операции, а Владимир Зеленский демонстрирует лояльность европейской партии войны. Депутат также предположил, что администрация президента США продолжит усилия по завершению украинского конфликта.