Сотрудники посольств стран в Венгрии отпраздновали День Победы

День Победы продолжает объединять народы стран бывшего Советского Союза. Об этом заявил российский посол в Венгрии Евгений Станиславов во время встречи с дипломатами стран СНГ, приуроченной к 9 Мая.

«Боевое братство, которое сложилось в годы Великой Отечественной войны, помогает сегодня в нашей работе, в сотрудничестве между нашими странами, делает наше взаимодействие ещё более эффективным, в том числе на международной арене», — заявил посол.

Ранее дипломаты из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Узбекистана совместно возложили венки к памятникам советским воинам на площади Свободы и кладбище Керепеши в Будапеште.

Ранее в Латвии депутат гордумы Андрей Пагор подвёл итоги празднования 9 Мая, отметив, что все братские захоронения, где он побывал, были буквально усыпаны цветами. По его словам, вопреки многочисленным запретам латвийских властей жители республики массово почтили память советских солдат в День Победы. Депутат также отметил, что в этом году 9 Мая прошло без каких-либо громких инцидентов, за исключением нескольких мелких провокаций.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

