Ранее в Латвии депутат гордумы Андрей Пагор подвёл итоги празднования 9 Мая, отметив, что все братские захоронения, где он побывал, были буквально усыпаны цветами. По его словам, вопреки многочисленным запретам латвийских властей жители республики массово почтили память советских солдат в День Победы. Депутат также отметил, что в этом году 9 Мая прошло без каких-либо громких инцидентов, за исключением нескольких мелких провокаций.