В Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадал человек

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Мирный житель ранен в результате удара вражеского БПЛА по предприятию в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В селе Ясные Зори Белгородского округа дрон ударил по территории предприятия. Ранен сотрудник», — написал Гладков в канале на платформе «Макс».
Губернатор отметил, что у мужчины минно-взрывная травма и слепое осколочное непроникающее ранение живота, ему оказали медицинскую помощь.
Гладков добавил, что также повреждены КамАЗ и легковой автомобиль, еще одна машина уничтожена огнем.
