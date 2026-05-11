Сотрудник предприятия в Белгородской области ранен из-за удара дрона

Мирный житель получил ранения в результате удара вражеского беспилотного летательного аппарата по территории предприятия в Белгородской области.
Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Атака с применением беспилотника произошла в населённом пункте Ясные Зори.
Глава региона пояснил, что мужчине с минно-взрывной травмой и непроникающим осколочным ранением живота оперативно оказали медицинскую помощь.
По его словам, из-за действий неприятеля также получили повреждения КАМАЗ и легковой автомобиль, а ещё одна машина была полностью уничтожена огнём.
Ранее пять человек обратились за медицинской помощью из-за ударов беспилотников в Белгородской области, среди пострадавших — 17-летний юноша.