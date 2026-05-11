МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Слепая антироссийская политика Запада может привести к войне, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
«Континент убежден, что с помощью санкций, постоянной поддержки оборонительной войны на Украине и, прежде всего, самоналоженного запрета на контакты он сможет восстановить статус-кво. Но этот план не работает. Россия не изолирована в глобальном масштабе и не терпит стратегического поражения, которого многие европейцы желают», — говорится к публикации.
Как отмечает издание, вместо того чтобы наладить диалог с Москвой, европейские элиты и военные чиновники — особенно в Германии — только усугубляют ситуацию, находясь в постоянной истерии из-за якобы скорого нападения России.
«Генералы канцлера (ФРГ Фридриха Мерца. — Прим. ред.), включая его советников, подпитывают растущую военную риторику своими прогнозами», — пишет автор.
Вчера Мерц снова повторил, что Россия представляет опасность для Европы, пытаясь оправдать ускоренную милитаризацию страны. В четверг посол в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Берлин доктринально взял курс на подготовку к военному противостоянию с Москвой на рубеже нескольких лет и не скрывает этого.
Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов против стран НАТО и ЕС и готова письменно зафиксировать такие гарантии. В Кремле также отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.