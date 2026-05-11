Иран отверг мирный план США из-за чрезмерных требований Вашингтона

Власти Ирана ответили отказом на американское мирное предложение, поскольку его реализация означала бы подчинение чрезмерным требованиям Вашингтона.
Об этом сообщает Press TV.
«Иран отверг план США, который означал бы подчинение Тегерана чрезмерным требованиям (президента США Дональда. — RT) Трампа», — говорится в публикации телеканала.
Обозреватели пояснили, что иранский ответ сосредоточен на обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.
По их словам, в иранском плане отдельно подчёркивается необходимость выплаты Соединёнными Штатами военных репараций.
Ранее Трамп назвал неприемлемым ответ Ирана на предложение США по урегулированию.