Немецкие депутаты поддержали предложение Путина

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Многие немецкие депутаты высказались в поддержку идею президента России Владимира Путина о посредничестве на переговорах Москвы и ЕС экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, пишет Spiegel.
«Если этого можно добиться с помощью такого человека, как Шредер, было бы проявлением халатности отказаться от такой возможности», — сказал в беседе с изданием депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер.
По его мнению, если Европа хочет оказаться за столом переговоров, то ей стоит воспользоваться каждым шансом, который предоставляет Россия.
По словам экс-председателя партии СДПГ Рольфа Мютцениха, ЕС должен рассмотреть кандидатуру Шредера, однако сосредоточиться на более раннем предложении главы Евросовета Антониу Кошта о диалоге с Москвой.
Похожее мнение выразил и депутат от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Фабио де Маси.
«Было большой ошибкой не использовать такого человека, как Шредер, для налаживания канала связи с Москвой. Если ЕС действительно заинтересован в прекращении войны, ему следует использовать Шредера», — написал он в соцсети X.
В субботу Путин, отвечая на вопросы журналистов, предложил на роль посредника между Россией и ЕС бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. По данным СМИ, Берлин его кандидатуру отвергает.
В последнее время все чаще звучат призывы возобновить диалог с Россией со стороны европейских стран. Так, глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает с членами блока подготовку к переговорам Москвой, когда для них будет «правильный момент».