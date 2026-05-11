СМИ: более 40 стран обсудят вклад в еврокоалицию в Ормузском проливе

ВМС США 13 апреля начали блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходятся около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Соединенные Штаты уверяют, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через пролив, если они не платили за проход ИРИ. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.