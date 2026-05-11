BZ: Конфронтация Запада с РФ может привести к войне

Антироссийская политика Запада может привести к войне. Об этом в воскресенье, 10 мая, написало немецкое издание Berliner Zeitung.

— Континент убежден, что с помощью санкций, постоянной поддержки оборонительной войны на Украине и самоналоженного запрета на контакты он сможет восстановить статус-кво. Однако этот план не работает. РФ не изолирована в глобальном масштабе и не терпит стратегического поражения, которого многие европейцы хотят, — сказано в статье.

Вместо того чтобы наладить диалог с Россией, европейские элиты и военные чиновники — особенно в ФРГ — лишь усугубляют ситуацию, находясь в постоянной истерии из-за якобы скорого нападения Москвы.

— Генералы канцлера Германии Фридриха Мерца, включая его советников, подпитывают растущую военную риторику своими прогнозами, — говорится в публикации.

8 мая сообщалось, что объединение «Школьная забастовка против воинской обязанности» провело в Берлине акцию из-за милитаризации ФРГ. Митингующие школьники призвали Фридриха Мерца идти служить самому.