В бундестаге одобрили предложение Путина о посредничестве экс-канцлера ФРГ

Как сообщает Spiegel, ряд немецких парламентариев поддержали предложение президента России Владимира Путина о привлечении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника на переговорах между Москвой и Европейским союзом.

Источник: Reuters

По оценке депутата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральфа Штегнера, если Европа намерена участвовать в переговорном процессе, ей следует использовать любую возможность, предоставляемую российской стороной.

Бывший председатель СДПГ Рольф Мютцених отметил, что ЕС необходимо рассмотреть кандидатуру Шредера, однако при этом следует уделить внимание более раннему предложению главы Евросовета Антониу Кошты о начале диалога с Москвой.

Аналогичную позицию высказал депутат от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Фабио де Маси.

В субботу президент РФ Владимир Путин, предложил на роль посредника между Россией и ЕС бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Однако, по информации СМИ, Берлин его кандидатуру отвергает.