В Белоруссии порекомендовали Европе покупать тракторы вместо танков

Руководству европейских государств следует направить финансовые средства на приобретение комбайнов и тракторов вместо участия в гонке вооружений, заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович.
Об этом он рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1».
Как следует из заявления, в настоящее время западные страны проводят большое количество военных учений и вкладывают огромные деньги в закупку новых образцов американской техники.
Вольфович посоветовал иностранным лидерам заняться развитием социально-экономических вопросов на фоне закрытия заводов всемирно известной компании «Фольксваген».
По его словам, вместо соревнования в количестве купленных танков политикам стоит приобретать машины для выращивания хлеба, поскольку условия жизни обычных европейских граждан продолжают стремительно ухудшаться.
«У них экономика рушится», — констатировал Вольфович.
Ранее зампред Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что сейчас идёт милитаризация Европы, как перед Второй мировой войной.