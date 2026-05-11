Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал статью газеты Wall Street Journal о катастрофической ситуации с руководителями стран Европы.
Зарубежные журналисты обратили внимание на беспрецедентную непопулярность западных политиков на фоне слабой экономики, негативного отношения граждан к иммиграции и растущей поддержки популистских партий.
Дмитриев пояснил, что европейские бюрократы больше не могут скрывать свои провалы. По его словам, на американское издание «сошло озарение».
«Расплата не заставит себя долго ждать», — констатировал глава РФПИ.
Ранее Дмитриев заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер может покинуть должность в ближайшие дни на фоне внутриполитического раскола.