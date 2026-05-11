Эксперт Кавано: Европе следует строить с РФ общую архитектуру безопасности

ВАШИНГТОН, 11 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Европе следует налаживать с Москвой диалог о будущей архитектуре безопасности континента, охватывающей Россию, а не противостоящей ей. Такое мнение выcказала ТАСС старший научный сотрудник и директор программы военного анализа вашингтонского исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавано, комментируя заявления президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с ЕС.
«Европе следует воспользоваться высказываниями Путина и найти способ наладить подлинный диалог о будущей архитектуре безопасности континента, чтобы она могла включать Россию, а не противостоять ей», — убеждена американский эксперт.
«Я действительно считаю, что высказанная им готовность вести дипломатическое взаимодействие с Европой является примечательной. Риски непреднамеренной эскалации между Россией и Европой растут, поскольку Европа перевооружается и тревожится по поводу потери Соединенных Штатов как гаранта [своей] безопасности. Переговоры между Москвой и Европой были бы позитивным развитием событий для обеих сторон», — подчеркнула Кавано. По ее оценке, прозвучавшие 9 мая заявления Путина относительно Европы и украинского конфликта стали «в большей степени подтверждением уверенности в [дальнейшем] продвижении российской армии [в ходе СВО], а также в наличии у России запаса прочности».
При этом специалист указала, что Европа до сих пор не демонстрирует готовности к конструктивному взаимодействию с Россией. «Европа давно просит место за столом. И высказывания Путина, кажется, сигнализируют об открытости к этому. Проблема заключается в том, что Европа, как представляется, не готова взаимодействовать конструктивно. Или даже не уверена в том, кому следует представлять Европу на таких переговорах», — отметила американский политолог.
Кроме того, она предположила, что активизация переговоров о мирном урегулировании на Украине едва ли возможна до завершения войны США и Израиля с Ираном. «Я все еще пессимистично оцениваю шансы возобновления переговоров в трехстороннем или многостороннем форматах с целью завершения войны на Украине до окончания войны с Ираном. Однако это (американо-израильская операция против Ирана — прим. ТАСС) не должно отговаривать Европу от взаимодействия с Россией», — добавила Кавано.
Как подтвердил президент России, Москва готова к переговорам с Европой. «Пожалуйста, мы никогда не были закрыты от переговоров, никогда. Это же не мы отказались, а они отказались», — подчеркнул Путин. Он уточнил, что считает наиболее предпочтительным собеседником в таком диалоге бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. «А так пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес», — отметил российский лидер.