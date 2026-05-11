Сбежавший от правосудия экс-генпрокурор Польши уехал в США

Скрывающийся от преследования бывший министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зёбро прибыл в Соединенные Штаты, сообщил он в эфире польского телеканала Republika. Визу ему одобрил лично президент США Дональд Трамп, пишет польская «Газета выборча». По данным издания, визу для него пролоббировали соратники по партии «Право и справедливость», которая находилась у власти в Польше до 2023 года.

«Я в Штатах, вчера прилетел. Это прекрасная страна, сильнейшая демократия мира… Я не боюсь суда, предстану перед судом, а американский суд, безусловно, является независимым судом, поэтому, если они хотят подать иск, то пожалуйста», — заявил господин Зёбро в интервью телеканалу (цитата по «РИА Новости»).

До этого экс-прокурор находился в Венгрии — убежище ему предоставил бывший премьер-министр Виктор Орбан. Однако новый глава правительства Венгрии Петер Мадьяр пообещал инициировать процедуру экстрадиции обвиняемого сразу после своего вступления в должность, и прокурору пришлось искать другое место для жизни.

В Польше Зёбро обвиняют в растрате денег из фонда, предназначенного для помощи жертвам преступлений и реабилитации осужденных. Следствие утверждает, что вместо целевого использования средств Зёбро санкционировал покупку шпионских программ, которое предположительно использовалось для взлома телефонов его политических оппонентов.

