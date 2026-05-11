Сбежавший от правосудия экс-генпрокурор Польши уехал в США

Скрывающийся от преследования бывший министр юстиции и генпрокурор Польши Збигнев Зёбро прибыл в Соединенные Штаты, сообщил он в эфире польского телеканала Republika. Визу ему одобрил лично президент США Дональд Трамп, пишет польская «Газета выборча». По данным издания, визу для него пролоббировали соратники по партии «Право и справедливость», которая находилась у власти в Польше до 2023 года.